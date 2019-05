Junior Tim Cup: Oratorio San Giuseppe di Cairo terzo a Coverciano e primo in solidarietà

Cairo Montenotte. Sabato 25 maggio si è conclusa la settima edizione della Junior Tim Cup “il calcio negli oratori”, torneo di calcio a sette Under 14 promosso da Lega Seria A Tim e Centro Sportivo Italiano che ha coinvolto 940 oratori e 12.050 ragazzi impegnati in 4.880 partite.

Ottimo terzo posto per l’Oratorio San Giuseppe di Cairo Montenotte che per l’occasione ha rappresentato la Liguria intera. I valbormidesi sono stati fermati solo in semifinale alla lotteria dei rigori, dopo essersi classificati primi del girone mattutino. Sedici, infatti, le formazioni partecipanti alla fase finale che si è svolta nel centro tecnico federale di Coverciano, che ha messo a disposizione il campo centrale in erba naturale riservato alla Nazionale maggiore. A dar loro il benvenuto sui campi gli arbitri internazionali Nicola Rizzoli e Gianluca Rocchi.

Per l’Oratorio San Giuseppe, però, la medaglia di bronzo non è stata l’unica grande soddisfazione. Oltre alla parte giocata, il torneo prevedeva anche la realizzazione di un progetto di alto valore morale ed educativo, intitolato “Campioni nella Vita”. Alle squadre partecipanti è stato chiesto di realizzare una o più iniziative socialmente utili e attività benefiche di solidarietà e di volontariato, contattando realtà disagiate del proprio quartiere o territorio. Tutto doveva essere documentato con foto, video, interviste, per raccontare le emozioni che i ragazzi hanno provato nel vincere “la partita della vita” dedicando del tempo per fare qualcosa di bello per gli altri e con gli altri.

Tra le opzioni, era previsto il montaggio di un video racconto con durata massima di 5 minuti e l’Oratorio San Giuseppe non ha sbagliato riuscendo con grande orgoglio ad alzare al cielo l’ambito trofeo “Campioni nella Vita”. Questa la motivazione della premiazione da parte della giuria:

“Il filmato, che alterna perle di saggezza a scene cariche di ironia, mostra le molteplici attività portate avanti dai ragazzi, dall’immancabile partita di pallone alla distribuzione dei pasti Caritas finendo con l’impegno civile di ripulitura degli spazi urbani, un video che dimostra la grande passione e l’energia dei ragazzi dell’Oratorio San Giuseppe, arricchito da una voce fuori campo che racconta tutte le attività con grande simpatia e coinvolgimento. Un riconoscimento che rappresenta ‘una festa nelle festa’, come dicono i ragazzi stessi nel loro video. Complimenti a Genova e ai suoi Campioni nella Vita!”.

Ecco i nomi dei 13 piccoli grandi Campioni nella Vita: Matteo Rizzo, Matteo Meistro, Andrea Grillo, Graziano Sena Botta, Ardenis Celaj, Werner Decerchi, Matteo Baiocco, Francesco Berretta, Christian Diamanti, Christian Kosiqi, Manuel Siri, Erkyehun Pizzorno, Alfons Gjataj.