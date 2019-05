Albisola S. Investimento pedonale lungo la via Aurelia, all’interno della galleria che collega Albisola Superiore a Celle Ligure.

E’ successo poco fa, intorno alle 11 e 30, per cause ancora in via di accertamento.

Stando alle prime informazioni pare che la persona investita sia un uomo di 50 anni, in gravi condizioni, l’urto con la vettura è stato violento: il pedone è stato sbalzato a terra, rimasto incosciente sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare di Albissola e del 118.

Resta da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto, sul luogo dell’investimento sta operando una pattuglia della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stesse camminando lungo la galleria, vestito di nero, con cuffie e cappuccio, quando una donna alla guida di una Mercedes se l’è trovato davanti, centrandolo in pieno.

La galleria è interdetta al transito dei pedoni.