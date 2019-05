“Insieme per Andora”, incontro in frazione San Giovanni

Andora. Anche i cittadini di San Giovanni hanno risposto in massa all’invito di partecipazione per la presentazione del programma della lista “insieme per Andora” che sostiene il suo candidato sindaco Flavio Marchiano.

“Il cuore pulsante di una buona parte dell’economia del paese ha dato fiducia ai progetti che intendiamo portare avanti a difesa e conservazione e del territorio e delle eccellenze locali, senza nulla togliere a tutte le altre attività presenti sul vasto e variegato ambiente della nostra splendida Andora” dice Flavio Marchiano.

“La bontà e fattibilità delle nostre proposte, accomunata da una pressante voglia di dare delle risposte concrete e tangibili ai nostri concittadini, sono un punto molto apprezzato da chi ci ascolta – continua Flavio Marchiano – vedendo anche che il gruppo è coeso e compatto e che umilmente lavora, sotto un’unica linea guida, su idee chiare e realizzabili che fa sue esponendole alla platea, pariteticamente a me, loro coordinatore. Non promettiamo ‘il mondo’ ma con costanza e serietà faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per ottenere i risultati che ci siamo prefissati, insieme”.

“Grazie amici di San Giovanni, la vostra partecipazione è una ulteriore conferma che l’umiltà, l’ascolto e la condivisione delle idee sono la carta vincente per un futuro migliore – conclude – Un doveroso grazie anche al padrone di casa, Don Taddeo, per la sua gentilezza nel metterci a disposizione i locali delle opere parrocchiali”.