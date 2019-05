Insegnante savonese “bacchetta” Tpl

Stamattina sono stato protagonista, insieme alla mia classe, di un brutto episodio che voglio rendere pubblico. Giunti al capolinea di Piazzale Aldo Moro, provenienti da Lavagnola, ho chiesto all’autista della linea 7, in partenza alle 8,55, di attendere un attimo per consentirci un trasbordo in sicurezza.

Appena mi sono voltato per richiamare l’attenzione dei ragazzi e farli avvicinare al bus l’autista è partito. Veramente un brutto episodio che denota mancanza di sensibilità. E’ inutile poi lamentarsi dell fatto che gli utenti non rispondono…. Se questo è il servizio.

Ho provveduto a lamentarmi del fatto con i controllori presenti che hanno assistito a quanto avvenuto e sporgerò reclamo. Almeno le scuse…..nulla più.