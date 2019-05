Infortunio per un biker alla Madonna della Guardia: soccorsi difficili, utilizzate anche funi per il trasporto all’ambulanza

Calice Ligure. Infortunio per un biker questa mattina intorno alle 11 e 30 in località Madonna della Guardia, nel comune di Calice Ligure, con il ciclista rimasto ferito a seguito di una caduta in uno dei sentieri della zona.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di una squadra di Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e di un’ambulanza della Croce Bianca di Calice Ligure, oltre all’automedica del 118.

Difficili le operazioni di soccorso, sia per la zona particolarmente impervia quanto per le condizioni del terreno, scivoloso a causa delle piogge di queste ore: il trasporto del biker è stato difficoltoso e in alcuni tratti si era necessario l’utilizzo di funi per un recupero in totale sicurezza.

In seguito il ferito ha raggiunto l’ambulanza per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: le sue condizioni non sono giudicate gravi.