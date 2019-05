Indagini su una presunta truffa: arresto dei finanzieri savonesi a Ponte Chiasso

Savona. Ieri i finanzieri di Savona hanno portato a termine un’operazione a Ponte Chiasso, quartiere di Como, dove hanno arrestato un quarantottenne della Liberia con l’accusa di truffa (tentata e consumata). Anche se le manette sono scattate fuori dai confini della Liguria, l’indagine sarebbe partita da Varazze.

Vittima del raggiro, come riporta il Corrieredicomo, è un sessantottenne varazzino che sarebbe stato convinto da una donna, che l’aveva contattato via social, a versare un’ingente somma di denaro per “sbloccare” una fantomatica eredità (composta da contanti e biglie d’oro) che era bloccata in dogana a Como. Per questo, nelle scorse settimane, l’uomo avrebbe versato una prima tranche di denaro (4 mila euro) a Varazze alla quale doveva seguire una seconda da portare in un bar di Ponte Chiasso. Qui per ricevere i soldi però non c’era nessuna donna, ma appunto il liberiano che poi è stato arrestato.

All’appuntamento si sono presentati gli uomini delle Fiamme Gialle che gli hanno infatti stretto le manette ai polsi. Lo straniero è stato processato per direttissima e, per ora, resta in carcere (al giudice avrebbe però riferito di aver agito per conto di un amico). Gli atti relativi al suo arresto, invece, per competenza saranno trasmessi alla Procura di Savona.