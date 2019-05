Andora. Proseguono gli incontri sul territorio della lista Andora Più – Demichelis Sindaco a sostegno del sindaco Mauro Demichelis alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio.

La sera di mercoledì 15, grande partecipazione per l’appuntamento in frazione San Bartolomeo: “Abbiamo illustrato i tanti lavori realizzati e il programma elettorale, con particolare riferimento al progetto della nuova viabilità della zona, che prevede un investimento di circa 350.000 euro, già stanziati, per realizzare nuovi parcheggi, il lungo marciapiede e la nuova segnaletica per ridurre la velocità delle auto”, spiega il sindaco Mauro Demichelis.

La sera di giovedì 16, invece, Demichelis e la sua squadra hanno incontrato i residenti della frazione San Giovanni: “Un incontro molto partecipato per la presentazione del programma elettorale. Abbiamo esposto gli interventi già realizzati, tra i quali la ristrutturazione del Ponte Romanico e illustrato le nostre proposte per l’approvvigionamento di acqua in favore degli agricoltori e per risolvere definitivamente il problema dell’alta velocità in Strada Pian Grande”, aggiunge il sindaco Demichelis.