Alassio. Doveva essere un incontro chiarificatore tra due ex fidanzati, ma si è trasformato, all’improvviso, in un violento litigio sfociato poi una violenta aggressione a danno di una donna che è stata anche minacciata con un coltello.

Ad interrompere l’episodio di violenza ci hanno pensato i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato l’uomo, un quarantenne, ed allertato i soccorsi per la vittima.

La donna, infatti, ha rimediato una frattura del setto nasale e altre lesioni in altre parti del corpo. Al momento è ancora ricoverata in prognosi riservata ed in osservazione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel corso delle indagini dei carabinieri successive all’aggressione è stato anche trovato e sequestrato un coltello da cucina, utilizzato per minacciare la donna. L’uomo deve rispondere dell’accusa di lesioni gravi e minaccia aggravata dall’uso dell’arma.