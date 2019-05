Savona. Sono 4 al momento i chilometri di coda sull’autostrada A10 tra i caselli di Albisola e Spotorno a causa del “solito” cantiere con scambio carreggiata che interessa il tratto Savona-Spotorno, a cui si è aggiunto un incidente all’altezza del bivio con la A6.

Si tratta di un tamponamento nel quale una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. Subito soccorsa da un’ambulanza della Croce Oro di Albissola Mare, è stata portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

I rallentamenti causati dall’incidente sono andati ad aggiungersi alla coda già in essere per i lavori che da tempo rendono critico il tratto tra i caselli di Savona e Spotorno, con uno scambio di carreggiata che spesso ha ripercussioni sul traffico in una o in entrambe le direzioni. Un problema non da poco anche alla luce del fatto che, complice finalmente l’arrivo di condizioni meteo prossime a quelle estive, è prevedibile tra oggi e domani un aumento dell’afflusso di auto in Riviera.