Varazze. Incidente intorno alle 19,30 sull’Autostrada A10, tra i caselli di Varazze e Arenzano, dove una Mercedes Classe G si è ribaltata dopo essere finita contro il guardrail.

Al volante della jeep c’era una donna che è rimasta ferita, fortunatamente, non in maniera grave. Per soccorrerla sono intervenuti i vigili del fuoco ed un equipaggio della Croce Rossa di Varazze. L’automobilista è stata poi portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per le cure e gli accertamenti del caso.

A causa dell’incidente in autostrada si è formata una coda di circa un chilometro prima di Varazze.