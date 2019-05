In calo il numero di migranti presenti nei centri d’accoglienza Liguria: nel savonese -19.69 per cento

Liguria. Sono scesi del 23,25 per cento gli stranieri presenti nei centri di accoglienza della Liguria: nel savonese il calo è pari al 19,69 per cento. Lo ha comunicato ieri il ministro dell’interno Matteo Salvini facendo un raffronto con i dati del primo trimestre dell’anno scorso. In diminuzione anche i reati: in questo caso la differenza è dell’11,7 per cento a livello regionale e dell’8,1 per cento a livello savonese.

Franco Senarega, capogruppo della Lega in Regione, precisa: “I migranti sono passati da 5.647 a 4.334. A La Spezia il calo è del 26,12 per cento, a Imperia del 24,65 per cento, a Genova del 23,25 per cento. I reati sono calati a Genova (-18 per cento) e alla Spezia (-6,5 per cento). Il decreto Sicurezza Bis, in dirittura d’arrivo, è il secondo tassello per potenziare la lotta all’immigrazione clandestina e tutelare l’operato delle forze dell’ordine”.

“Intanto, grazie all’applicazione del cosiddetto Decreto Salvini, che alla fine del 2018 ha fornito strumenti concreti e innovativi per allontanare clandestini e delinquenti, rafforzando la sicurezza urbana con più fondi e poteri ai sindaci contro il degrado urbano e lo spaccio di droga nelle nostre strade, si sono già concretizzati i primi risultati della politica di buon senso adottata dalla Lega e dal nostro ministro delliInterno. Pertanto, siamo soddisfatti. Tuttavia, noi non abbassiamo la guardia. Anche perché sul nostro territorio c’è ancora da fare”.