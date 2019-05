Continua con successo la lunga stagione dei tornei organizzati dall’Olimpia Carcarese sia per dare risalto alla Città di Carcare quale “Città dello Sport” sia per onorare degnamente la memoria del suo grande presidente Carlo Pizzorno scomparso in ottobre lasciando un vuoto incolmabile.

Sabato 11 maggio si è svolta la quarta edizione del “Memorial Salvi”, dedicato alla categoria Esordienti 2006 (9 vs 9). In un Candido Corrent non certo primaverile causa un tempo instabile con temperature sotto la media visto il periodo si sono date appuntamento le 4 reginette del calcio provinciale, ribattezzate recentemente “le 4 magnifiche”.

Al termine di una finale tiratissima e ben giocata da entrambe le parti (con due rigori non realizzati: parato quello dei rossoblù guidati da Marc Tona recente vincitore del campionato di Eccellenza e respinto dalla traversa quello dei biancoblù di Tanda) il Vado ha avuto la meglio sul Savona per 1 a 0 succedendo così nell’albo d’oro della manifestazione al Torino e all’Academy Miami.

Più rotondo il risultato della finalina valevole per il terzo posto, in cui l’Albissola di Ambrosi ha regolato la Veloce di Barrera con un più rotondo 3 a 0.

Simpatica e commovente la premiazione condotta dallo speaker d’eccezione Andrea Alloisio mister dei padroni di casa impegnati nei play off di Seconda all’interno della quale il dott. Felicino Vaniglia in rappresentanza del Delegato Provinciale del Coni Point Savona Roberto Pizzorno figlio dell’indimenticato Carlo ha consegnato un gagliardetto ricordo alle squadre partecipanti ricordando a tutti i numerosi presenti quanto la Valbormida intera e gli appassionati di calcio in genere non dimentichino le gesta del loro beniamino Giancarlo Salvi (23 febbraio 1945, Dego – 6 maggio 2016, Vicenza) che in carriera ha indossato maglie di alto livello tra cui quella dei blucerchiati della Sampdoria, Milan, L. R. Vicenza e Varese.