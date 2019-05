Albisola Superiore. Il gruppo di cittadini del “Meetup delle Albissole” ha dimostrato da tempo sensibilità verso il problema, non solo albisolese, del traffico pesante nelle vie cittadine. Questo tipo di traffico è causa di disagi, inquinamento ed incidenti anche mortali e ha suscitato in molte associazioni e comitati di cittadini un profondo senso di preoccupazione, con conseguente mobilitazione e raccolte di firme (oltre 2000), per sottoporre al sindaco e al Prefetto le istanze di soluzione a questa problematica che perdura ormai da anni”.

Così il Meet up delle Albissole spiega l’invio di due lettere al presidente della Regione Giovanni Toti e al sindaco Franco Orsi: “No ai Tir e più sicurezza sulle strade cittadine”, si afferma con forza nella petizione.

Alla Regione:

Preg.mo Presidente della Regione Liguria,

con la presente Le trasmettiamo la petizione in oggetto, portando alla Sua attenzione la preoccupante situazione venutasi a creare lungo le strade cittadine di Albisola Superiore e Albissola Marina, in riferimento al passaggio dei mezzi pesanti in entrata al casello autostradale e diretti verso il Porto di Savona. Invero si ricorda che le problematiche relative al traffico pesante sul tratto di Aurelia tra Albisola Superiore e Savona – che secondo un’indagine della Arimondo S.r.l. registra un passaggio di circa 358 Tir al giorno – ha costituito oggetto di tavoli e incontri cui, da ultimo, si ricorda l’evento organizzato presso la Prefettura di Savona che, peraltro, ha visto la partecipazione di Codesta Amministrazione. Ciò detto siamo oggi a conoscenza che il Settore regionale Infrastrutture ha redatto il documento propedeutico del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti dove vengono inquadrati, tra l’altro, gli sviluppi della mobilità viaria, ferroviaria e portuale. Se è vero che Regione Liguria non ha competenza diretta sulla viabilità statale, provinciale e comunale, riscontriamo che la stessa è presente con gli Enti competenti ai vari tavoli tecnici relativi alle problematiche dell’Aurelia bis savonese (Svincolo Margonara, II lotto) ed agli incontri riguardo la situazione della viabilità presso l’uscita autostradale di Albisola Superiore. Alla luce di quanto sopra esposto, Le chiediamo di portare in Consiglio regionale le problematiche sottese alla richiamata vicenda, affinché possa essere aperto in aula un proficuo dialogo volto a individuare una o più soluzioni da presentare ai tavoli cui Regione Liguria è ammessa a partecipare. Nel ringraziarla, in attesa di un gentile riscontro, porgiamo i migliori saluti.

Al Comune:

Preg.mo Sindaco del Comune di Albisola Superiore,

con la presente Le trasmettiamo la petizione in oggetto, portando alla Sua attenzione le problematiche sottese alla circolazione dei mezzi pesanti che uscendo dal casello autostradale di Albisola Superiore si immettono sulle strade cittadine in direzione dello scalo portuale di Savona-Vado.

Le criticità connesse al traffico dei mezzi pesanti interessano tanto aspetti di carattere ambientale quanto aspetti più strettamente legati alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Orbene, siamo a conoscenza che nell’esercizio del Suo Ufficio ha già avuto modo di confrontarsi sul tema con le vicine amministrazioni locali nonché con i diversi livelli istituzionali (Prefetto, Regione, etc..). Pertanto Le chiediamo di portare in discussione presso l’Assemblea Consiliare del Comune di Albisola Superiore le proposte avanzate con la petizione in oggetto, affinché possa essere aperto un proficuo dialogo volto a) ad aggiornare la cittadinanza sullo stato attuale della vicenda e b) a individuare una o più soluzioni, ivi inclusa l’adozione di ordinanze ex art. 7, comma 1, lett. b) del d.lsg 30 aprile 1992, n. 285, che possano essere condivise con i più alti livelli istituzionali (Prefetto, Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Nel ringraziarla, in attesa di un gentile riscontro, porgiamo i migliori saluti.