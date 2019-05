Finale Ligure. Era stato dichiarato inagibile dal lontano 1965, sono passati 54 anni: in seguito parte della struttura era stata utilizzata dalla banda di Finalborgo, successivamente i primi interventi di restyling sulla facciata e sulla copertura che risalgono agli anni ’90, altri lavori sono stati consegnati il 3 settembre 2007 (oltre 400 mila euro), infine l’ultimo e definitivo restauro da 427 mila euro, in parte finanziato con fondi europei e in parte dal Comune.

Ora lo storico Teatro Aycardi di Finalborgo riapre finalmente al pubblico, dopo un lunghissimo iter, una complessa ricerca di finanziamenti, un progetto difficile legato ad un immobile vincolato, che ha richiesto lavori specifici: con l’ok definitivo della Sovrintenza dei Beni Culturali, che ha seguito da vicino tutte le opere, l’annuncio di una storica riapertura per la comunità finalese e non solo.

Gli ultimi lavori hanno riguardato i dipinti e gli affreschi del teatro, il miglioramento antisismico e l’adeguamento antincendio, pavimenti e rifiniture varie: un lavoro di restauro certosino, giunto però a conclusione.

E venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 18.00, avrà luogo il primo spettacolo ufficiale: “Musica a Teatro”, con gli archi all’Opera Ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova, il soprano Anna Delfino ed il tenore Alessandro Fantone con arie celebri tratte dal repertorio operistico.

Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione storica di presentazione del rinnovato piccolo teatro.

In virtù dei limiti di capienza del teatro, verrà predisposto esternamente uno schermo ledwall per dar modo agli intervenuti che non trovassero posto al suo interno, di assistere comunque all’evento, siuramente una serata storica per Finalborgo.