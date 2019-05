Il sottosegretario Nicola Molteni (Lega) a Pietra Ligure per sostenere il candidato sindaco Sara Foscolo

Pietra Ligure. Venerdì 10 maggio, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni (Lega) sarà in Liguria per un tour elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee.

Alle 17, sarà a Pietra Ligure, ai bagni Giardino, per un incontro pubblico sul tema sicurezza e per sostenere la candidatura dell’onorevole Sara Foscolo a sindaco della città.

Alle 21, poi, si trasferirà sarà a Genova, insieme al viceministro ai Trasporti e Infrastrutture e segretario Lega Liguria Edoardo Rixi, per un incontro pubblico sul tema sicurezza all’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice.