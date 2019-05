Il solstizio d’estate, vivilo a bordo di una nave: salpa per il festival “galleggiante” Open Sea Republic

Gli spazi della nave GNV, dal ponte alla piscina, i bar, la discoteca, le sale giochi, il cinema saranno animati giorno e notte con Dj set, concerti live e showcase con Salmo e molti altri artisti, producer e dj da lui selezionati. Oltre alla musica, durante tutto il tragitto saranno previste varie attività ricreative dedicate a videogiochi e cinema.

Si parte da Genova il 21 giugno a bordo della nave La Suprema di GNV che attraccherà a Olbia (città natale di Salmo) il giorno seguente: GNV torna da quest’anno a operare la storica linea estiva Genova-Olbia-Genova, attiva dal 25 maggio e per tutta l’estate, offrendo partenze tutti i giorni da Genova per la destinazione Sardegna.

Salmo, insieme a degli ospiti a sorpresa, salirà sul palco allestito sul ponte della nave per uno speciale live set, una performance unica di circa 3h pensata ad hoc per questo evento. Lo show proposto da Salmo, che è ora pronto ad aggiungere il mare alla (lunga) lista di posti incredibili dove è stato in grado di esibirsi, sarà totalmente diverso dai live del “Playlist Tour” ancora in corso – che ha visto i principali palazzetti italiani sold out e che ha rivelato le capacità straordinarie dell’artista di Olbia di tenere il palco. Ritorno previsto a Genova il 23 giugno.

“Con i ragazzi di Red Bull abbiamo trovato e sviluppato sempre idee originali e questa è l’ultima: Open Sea Republic spero sia il primo di una serie – così dichiara SALMO – ci saranno dj set e live molto diversi da quello che sto portando in tour. Insieme a me ci saranno vari ospiti, ma non li annuncerò prima di partire, vorrei fosse una sorpresa”.

Open Sea Republic trasformerà per due giorni la comunità della nave in una vera e propria repubblica sull’acqua con sue regole e uno statuto speciale dove 1000 fan potranno vivere un’esperienza unica, interagendo con gli artisti con i quali condivideranno uno spazio comunitario “open”, senza barriere, in mezzo al mare.

Biglietti sono in vendita da mercoledì 8 maggio al sito www.redbull.com/opensearepublic

La collaborazione fra Red Bull e Salmo nasce nel 2014 nei Red Bull Studios di Los Angeles dove ha vinto la sfida di produrre, scrivere e registrare un brano “Venice Beach” in 24 ore. Lo stesso anno ha portato 40 fortunati fan nel Museo del Sottosuolo a Napoli per la sera di Halloween, regalandogli un esclusivissimo showcase di 40 minuti.

Successivamente ancora un altro evento creato per il lancio del disco “Hellvisback”, fino ad arrivare a salire (e vincere) sul palco del Red Bull Culture Clash nel 2017.

Lo scorso anno Red Bull ha presentato la Salmo Academy, un progetto di vero e proprio scouting di talenti all’interno delle università italiane. La registrazione dell’ultimo album “Playlist”, è interamente avvenuta nel Red Bull Music Studio che è stato posizionato direttamente nel giardino della sua casa di Olbia per 2 mesi.