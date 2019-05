Il Priamar Liguria entra nel progetto Next Generation Sampdoria

Savona. L’US Priamar Liguria 1942 ASD comunica con soddisfazione che è stato concluso un accordo di collaborazione tecnica con l’UC Sampdoria e che pertanto la scuola calcio della storica società savonese farà parte integrante del progetto Next Generation Sampdoria.

Mercoledì 15 maggio alle ore 17,30, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, ci sarà la presentazione ufficiale con la presenza di Giovanni Invernizzi, responsabile del settore giovanile della società blucerchiata nonché indimenticato centrocampista della Sampdoria campione d’Italia di inizio anni Novanta. Sarà presente anche Italo Calvarese, responsabile Next Generation Sampdoria.

“Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto – affermano i dirigenti del Priamar Liguria – anche perché la crescita della nostra realtà sportiva in questi anni è stata importante e questo passaggio sarà di fondamentale aiuto per un ulteriore sviluppo. La nostra società ha posto tra gli obiettivi prioritari il rinnovamento delle strutture, il rafforzamento dello staff tecnico e la formazione degli istruttori per la quale si potrà contare sull’alto livello professionale garantito da UC Sampdoria”.

L’US Priamar 1942 Liguria conta circa duecento tesserati ed i baby atleti della scuola calcio potranno per il futuro contare sull’affiliazione alla società genovese i cui scintillanti colori blucerchiati faranno bella mostra presso le strutture di via Trincee (campo Rondoni), corso Colombo (campo Sacro Cuore) e Zinola (campo Levratto) a Savona.