Loano. Sabato 11 maggio, presso il palasport di Loano, Paolo Rovelli sarà protagonista del più prestigioso evento di arti marziali della Liguria, l’International Fight Show – Memorial Mimmo Polizzano, organizzato dal maestro Giovanni Perlungher e da tutto il suo staff.

Il galà serale, con inizio alle ore 21, sarà infuocato da prestigiosi match di K1 e Muay Thai, con un torneo a quattro

nazioni di Muay Thai full rules, la nobile arte marziale thailandese.

Nel corso della serata gli spettatori potranno ammirare il match Prestige Fight del beniamino locale Paolo Rovelli, che incrocerà i guantoni con il francese Romain Gaggioli nella categoria peso dei meno 85 kg. Il pietrese è pronto a regalare forti emozioni a tutto il pubblico che sicuramente accorrerà numeroso a tifare per lui.

“È sempre un onore poter disputare un match vicino a casa, sentire il calore di tutto il pubblico, amici, parenti e conoscenti che vengono numerosi a tifare per me – dichiara Paolo Rovelli -. Darò tutto me stesso sfruttando a pieno le mie capacità di fighter per disputare un match spettacolare ed entusiasmante da regalare a tutti voi. Non mancate, vi aspetto”.