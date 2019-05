Il maltempo “scompagina” la domenica: annullato il “Mercato Riviera delle palme” e rinviati numerosi eventi

Provincia. Allerta gialla per temporali (e non solo) emanata da Arpal nella giornata odierna e che perdurerà dalle 21 di questa sera (sabato 4 maggio) alle 15 di domani (domenica 5 maggio). E il ritorno del maltempo, purtroppo, ha portato all’annullamento e al rinvio rinvio di numerosi eventi in Provincia.

A Savona, domani, nella Vecchia Darsena, dalle 8 alle 19,30 era previsto il caratteristico “Mercato Riviera della palme”, con shopping a cielo aperto, innumerevole selezione di banchi di abbigliamento, pelletteria, scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria, giocattoli e persino alimentari. Ma l’appuntamento è stato annullato.

Anche a Mallare, causa maltempo, la Protezione Civile non ha autorizzato per motivi di sicurezza la “Outdoor Day” organizzata dai Lions e prevista per domani. Tutto è stato rinviato, con le stesse modalità ed orari, a domenica prossima 12 maggio, sempre a a Mallare.

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli per la giornata di domani è stato posticipato di una settimana anche l’open day dei carabinieri di Albenga. La giornata per conoscere da vicino tutte le attività che svolgono quotidianamente i carabinieri della compagnia di Albenga è rinviata a domenica 12 maggio con lo stesso programma.