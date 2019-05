Il Liceo Issel si aggiudica il trofeo del Finale Multi Sport Event

Finale Ligure. In un palazzetto dello sport di Finale Ligure affollato di studenti martedì 30 aprile si è conclusa la festante e divertente giornata dello sport.

Ancora una volta hanno trionfato i ragazzi del Liceo Issel di Finale, che avendo vinto per tre anni consecutivi il torneo si sono aggiudicati definitivamente l’ambito trofeo del Finale Multi Sport Event.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Gorra e Olle con la collaborazione della Polisportiva del Finale ha così concluso la sua nona edizione che quest’anno, oltre alle scuole superiori del Finalese ed alla squadra della Pro Loco, ha visto anche la partecipazione dell’Istituto superiore Falcone di Loano.

Alle 8,30 dopo l’inno nazionale e le presentazioni, si è dato inizio alla fase finale del torneo che ha visto sfidarsi i campioni delle varie squadre, usciti dalle selezioni interne iniziate nel mese di febbraio.

la prima gara in programma è stata la staffetta veloce mista 4×50 che dopo le batterie e le fasi finali ha visto vincere l’Issel con Giulia Discanno, Anabel Vitale, Filippo Pupo e Thomas Barello. Il secondo posto è andato all’Alberghiero con Matteo Mazza, Asia Manfosso, Ina El Bouanani e Dario Isopo; al terzo posto si è classificata la Pro Loco con Caterina Olivotti, Matilde Casalboni, Tommaso Pastorino ed Emmanuel Signorello. Il Falcone con Sofia Beneccio, Margherita Murineddu, Ibrahim Bennari e Fabio Gibilaro ha occupato la quarta piazza precedendo l’Ipsia di Federica Maritano, Giulia Gualberti, Mattia Valentino e Aziz Ben Said.

Il Liceo Issel ha vinto anche il torneo di tennistavolo (doppio misto) con Ilaria Zignego e Giulio Viale, battendo in finale l’Alberghiero di Giorgia Viale e Giacomo Nari. La Pro Loco con Elena Cocchi e Pietro Bruzzone si è aggiudicata la finalina del terzo posto regolando l’Ipsia di Gioele Paronelli ed Emily Barisone.

Contemporaneamente al torneo di tennistavolo che tra girone all’italiana e finali prevedeva dodici incontri, nell’antistante campo erano iniziate le partite di pallavolo che si articolavano sullo stesso programma. Questo torneo, che ha concluso la manifestazione, ha visto riunirsi sugli spalti tutto il pubblico presente per assistere ad entusiasmanti incontri.

La corazzata del Liceo Issel, che ha messo in campo Ginevra Scaramozzi, Sara Badano, Leonardo Ciarlo, Andrea Mantero, Davide Mantero, Francesco Testa, Camilla Ceri, Lorena Emache, Letizia Betti, Sofia Tognato e Marta Borlotti, ha perso sorprendentemente il primo incontro con la Pro Loco di Silvia Castellino, Elisa Quaranta, Matilde Casalboni, Luca Picasso, Filippo Moncalvo, Riccardo Bosio, Sonia Polidori e Andrea Picasso. Le partite si sono susseguite con risultati molto incerti, suscitando gli incitamenti dalle tribune. L’equilibrio e la spettacolarità degli incontri sono stati tali che alla fine si è dovuto ricorrere al computo dei punti fatti e subiti per stabilire le accoppiate per le finali per il primo e secondo posto e per il terzo e quarto

La finalina del terzo e quarto posto ha visto la Pro Loco affrontare il Falcone di Eden Cano, Lorenzo Oddo, Alessio Maggioni, Chiara Quartararo, Matilde Osella e Safa Benguarabi che si aggiudicava la terza piazza. La finale per la prima posizione ha visto ancora una volta l’arcigno Alberghiero di Mattia Plevani, Beatrice Tersiti, Francesca Livia, Marianna Tebaldi, Noemi Calcagno, Andrea Scalone, Lorenzo Schiappapietra, Milo Cambigianu, Manuel Gujel, Diego Tovano e Simone Martino affrontare l’Issel. La partita è stata combattutissima ma alla fine ancora una volta l‘Issel ha prevalso tra gli applausi generali. Al quinto posto, nonostante abbia sempre impegnato strenuamente gli avversari, rimaneva L’Ipsia Da Vinci di Giulia Gualberti, Dalila Indiberge, Elena Simone, Federica Maritato, Nhaele Lupetti, Mattia Valentino e Oscar Malvezzi.

Sulle note di We are the Champions veniva quindi aperta la cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente della Polisportiva Stefano Schiappapietra a cui va il merito per l’ottima riuscita di questa nona edizione del Finale Multi Sport Event, del vicepresidente Luca Battaglieri, da anni presenze alla nostra manifestazione, dell’assessore allo sport Claudio Casanova e della consigliera Rosa Marilena in rappresentanza del Comune di Finale Ligure.

Dopo la consegna delle meritate medaglia agli atleti classificati è stata assegnata la coppe alla offerta dalla ditta Gallo & c. alla Pro Loco di Gorra e Olle per il terzo posto della classifica generale (36 punti), la coppa Frascheri per il secondo posto (54 punti) all’Alberghiero Migliorini e la coppa Acque Casanova per il primo posto finale (75 punti) all’Issel che, come detto, si aggiudicava anche il Trofeo Finale Multi Sport Event.

Gli organizzatori hanno voluto dimostrare la loro riconoscenza alle professoresse di educazione fisica dei quattro istituti per il loro impegno e la loro preziosa collaborazione, consegnando degli attestati di stima a Lidia Caselli (Alberghiero Migliorini e Ipsia Da Vinci), Eleonora Callegari (Istituto Falcone), Lucia Zanella e Giuliana Bargioni (Liceo Issel).

In conclusione, con il proposito di ritrovarsi il prossimo anno per la decima edizione di questa oramai storica manifestazione sportiva ed un nuovo trofeo in palio, veniva comunicato che il gruppo giovanile della Pro Loco di Gorra e Olle, guidato dalle sua presidente Elena Cocchi, coadiuvata dalla preziosa vice Sonia Polidori, allo scopo di salvaguardare l’ambiente che ci ospita, per venerdì 17 maggio organizzerà una giornata di pulizia delle spiagge.