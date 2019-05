Savona. Si è concluso oggi il campionato regionale Giovanissimi Under 14 fascia B, con in programma l’ultima giornata, e i ragazzi del Legino leva 2005 non hanno mancato l’occasione per stabilire un altro primato.

Nell’ultima giornata i ragazzi di mister Tiziano Glauda hanno incontrato il Molassana, secondo in classifica, sul terreno di casa. Nonostante l’avversario ostico i corsari verdeblù si sono imposti nettamente sui genovesi con il risultato di 6-0, mostrando tutta la loro superiorità.

Con questa vittoria il Legino, già matematicamente primo in classifica con quattro giornate di anticipo, termina l’intero campionato regionale senza collezionare nemmeno una sconfitta, con all’attivo venti vittorie e quattro pareggi, frutto di 101 gol fatti e solamente 19 subiti.

Numeri da record a conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che questa leva leginese è una delle realtà più promettenti dell’intero panorama calcistico ligure a livello giovanile.

Ora ad attendere la squadra del presidente Piero Carella ci sono le finali regionali, sognando un titolo mai raggiunto dalla compagine verdeblù e che pertanto entrerebbe nella storia del club.

Per ora resta il raggiungimento di un obiettivo di assoluto prestigio per la squadra, che già ben aveva figurato al torneo internazionale di Cairo contro squadre professionistiche, con molti ragazzi messi già nel mirino da parte di società di elevata caratura.