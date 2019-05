Borghetto Santo Spirito. Si è svolta con successo questa mattina la prima Tune-Up RunRivieraRun 2019, ovvero la BiBi di Borghetto Santo Spirito.

Nel complesso sono stati oltre duecento i partecipanti arrivati al traguardo, tra quelli della 10 chilometri, valevole per il Grand Prix, quelli della 5 chilometri e La Corsa dei Corsi, la gara in collaborazione con il Liceo Giordano Bruno di Albenga in favore del Progetto Abbraccio senza confini – Adozioni a distanza Avsi.

Nella corsa di 10 chilometri successo per Alessandro Arnaudo dell’Asd Dragonero in 34’04”; secondo Luca Piccolo e terzo Alessio Bozano dell’Asd RunRivieraRun rispettivamente in 35’27” e 35’59”.

A seguire, quarto Davide Aicardi (Team KMP) in 36’58”, quinto Simone Delmonte (RunRivieraRun) in 36’58”, sesto Alessandro Benati (Atletica Cogne) in 37’27”, settimo Mirko Ferrando (Atletica Ceriale) in 38’03”, ottavo Andrea Verderame (Atletica Run Finale) in 38’09”, nono Patrizio Vadone (RunRivieraRun) in 38’21”, undicesimo assoluto e decimo maschile Michele Lovisolo in 39’01”.

In campo femminile ennesimo successo in carriera per Silva Dondero della Maratoneti Genovesi in 38’37”, decima assoluta. Seconda Elisa Vitton Mea dell’Atletica Cogne in 41’22”, terza la giovanissima Sara Meloni del Team Endurance in 44’44”, quarta Elodie Burchini del Marathon Club Imperia in 44’48”, quinta Cristina Sismondini della Ventimiglia Marathon in 46’07”.

Nella 5 chilometri al primo posto si è classificato Alessio Trincheri dell’Asd RunRivieraRun in 15’09”, secondo Massimo Cavanna dei Maratoneti Genovesi in 15’44”, terzo Gilberto Marro della Roata Chiusani in 16’37”.

Tra le donne successo di Ornella Turrini del Marathon Club Imperia in 19’33”, seconda la giovanissima Chiara Guarisco dell’Asd RunRivieraRun, terza Benedetta Cammalleri dell’Albenga Runners.

Nella gara lunga sono stati premiati anche i primi tre di ogni categoria anagrafica, al di fuori dei top 10 assoluti; hanno primeggiato Alessio Nania (17-34), Francesco Pera (35-44), Stefano Ariu (45-54), Giovanni Zuffo (55-64) e Franco Guidobaldi (M65 e oltre) tra gli uomini e Michela Montanari (35-44), Nella Andronaco (45-54) e Loredana Locci (55-64) tra le donne.

Un ringraziamento da parte degli organizzatori va a al Comune di Borghetto e alle associazioni di Borghetto Santo Spirito (Lega Navale, Circolo Nautico, Protezione Civile, Bocciofila Borghetto, Guardie Zoofile, Croce Bianca e Fbc Borghetto 1968).

Il prossimo appuntamento con le tune-up della RunRivieraRun è in programma domenica 16 giugno a Pietra Ligure con la Up&Down.

La classifica ufficiosa: