Borghetto Santo Spirito. Con 60 voti, quarta più votata in assoluto, Elena Gandolfo, alias Principessa Perseghina, è entrata a far parte del Consiglio Nazionale del Coordinamento Maschere Italiane.

Le votazioni si sono tenute la scorsa domenica a Parma. Ogni maschera italiana, regolarmente registrata, ha avuto la possibilità di esprimere una preferenza e grazie al sostegno non solo delle maschere di Carnevalöa ma anche di molte altre anche di fuori regione, Elena Gandolfo ha ottenuto questo ottimo risultato che la porta ad essere l’unica ligure in seno al Consiglio.

“Quando si lavora sodo con impegno e passione i risultati prima o poi arrivano – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – A nome dell’amministrazione comunale mi congratulo sia con il Forum Culturale sia con Elena Gandolfo per l’importante traguardo raggiunto. In così poco tempo sono riusciti a conoscere e a farsi conoscere in un mondo nuovo e affascinante, instaurando importanti rapporti di collaborazione con realtà consolidate da anni, alcune vicine come il Carnevalöa e altre decisamente più lontane. L’elezione con ben 60 voti nel Consiglio Nazionale del Centro Coordinamento Maschere Italiane dimostra la credibilità e la serietà che sono sono proprie del Forum e testimonia la bontà del loro progetto. Questo risultato è il giusto coronamento al gran lavoro fatto fino ad oggi e sono sicuro che sarà da stimolo per futuri e nuovi traguardi”.

“Questo splendido traguardo, raggiunto in così poco tempo, ci riempie d’orgoglio – è il commento dell’assessore alla Cultura e Turismo Calcaterra – L’entusiasmo e il lavoro, a volte difficile, hanno avuto il giusto riconoscimento. Complimenti a Elena e al Forum Culturale. Viva Borghetto, il paese sorprendente”.