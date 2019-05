Il dottor Giovanni Zorgno nominato rappresentante della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Savona. Un savonese a rappresentare la Federazione Ordini Farmacisti Italiani: si tratta del dottor Giovanni Zorgno.

È stata, infatti, ricostituita, presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’Art. 16-ter, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

La Commissione nazionale è l’organo di governo del sistema “Educazione Continua in Medicina” (ECM), al quale sono obbligati ad ottemperare tutti i professionisti sanitari italiani, nell’interesse della salute individuale e collettiva.

La Commissione, che dura in carica 3 anni dal suo insediamento, è presieduta dal Ministro della Salute ed è composta da due vicepresidenti di diritto, nonché da 7 esperti designati dal Ministero della Salute, da 8 esperti nominati dalla Conferenza Stato-Regioni e da 15 esperti nominati dalle rispettive Federazioni di ordini professionali sanitari.

E per la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) è stato nominato, quale proprio rappresentante Giovanni Zorgno, attuale presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona.