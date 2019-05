Finale Ligure. All’appello lanciato dal Comitato Celesia per le scuole elementari hanno risposto alcuni candidati sindaci, con incontri che si sono svolti in queste settimane.

“Tiziana Cileto, Massimo Gualberti e Maria Gabriella Tripepi ci hanno contattato e ricevuti nelle scorse settimane. In tal senso ringraziamo coloro che hanno voluto ascoltarci e confrontarsi con noi, di persona, su questo importante e sentito problema” affermano dal Comitato.

Foto 2 di 2



“A loro abbiamo illustrato le problematiche attuali e le nostre idee per il futuro della Scuola, e nel contempo approfondito le loro posizioni per il ritorno della scuola Celesia a Finalborgo”.

“Pur con alcune sfaccettature o opinioni di azione diverse, i candidati hanno tutti concordato per la necessità di individuare una nuova sede per le elementari, in quanto l’attuale sede “provvisoria”, nel plesso Arene Candide di via Brunenghi, presenta molte problematiche, difficilmente risolvibili. Il confronto ci è parso franco e sincero, e le idee proposte condivise”.

E il Comitato aggiunge: “Quanto detto negli incontri, e gli impegni presi dai candidati sindaco Cileto, Gualberti e Tripepi, sono per il Comitato idee e azioni positive, e ci aspettiamo che nei prossimi mesi vengano attuati e rispettati”.

“Vogliamo credere a una politica che ascolta i problemi e interviene per risolverli, che non sia frutto solo di promesse pre-elettorali; una parola, uno sguardo, un impegno e una stretta di mano, sono meglio di un post o di qualcos’altro di astratto”.

“Certo, ristrutturare uno stabile comunale (collegio Aycardi, ex sede Inps) o costruire una nuova scuola sono impegni notevoli e onerosi; ma il fine, ovvero ridare una scuola ad oltre 100 bambini, è giusto e condivisibile dai cittadini finalesi”.

Domani, venerdi 24 maggio, i rappresentanti del Comitato incontreranno i genitori e i simpatizzanti del gruppo per illustrare nel dettaglio quanto discusso e illustrato nei colloqui con i candidati sindaco: “Chiarezza e condivisione per capire meglio quale sarà il futuro della scuola elementare Celesia di Finalborgo” conclude il Comitato.