Prosegue l’ottima stagione dei giovani atleti dell‘Idea Sport ssd di Albenga che lo scorso week-end si sono resi protagonisti dellamanifestazione “8° Trofeo Bissolati” di nuoto in vasca lunga che ha avuto luogo presso la piscina olimpionica scoperta della “Canottieri Leonida Bissolati” di Cremona. Alla manifestazione hanno preso parte 35 squadre provenienti da varie regioni italiane, per un totale di 1000 atleti circa.

Nonostante la presenza di società con vivai di assoluto rispetto, quantomeno per numeri, ma anche e soprattutto agguerrite, i giovani atleti della società “Idea Sport” di Albenga, sotto la guida dei tecnici Renato Marchelli e Matteo Marmentini, non si sono fatti intimorire aggiudicandosi ben 37 medaglie di cui 15 d’oro, 9 d’argento e 13 di bronzo, conquistando il 5° posto assoluto nella classifica società sulle 35 partecipanti.

Sono del metallo più prezioso le medaglie di Andrea Filadelli nei 400 misti, 200 stile e 400 stile, categoria juniores, Ruben Cacciamani nei 50, 100 e 200 dorso, categoria Ragazzi anno 2006, Federico Bosticco nei 50 dorso e 50 stile (bronzo invece nei 100 e 200 dorso), categoria Ragazzi anno 2005, Filippo Sala nei 100 e 200 stile (oltre alla medaglia di legno per un 4° posto nei 200 dorso), categoria Esordienti A anno 2006, Alessandro Cuttaia nei 200 rana (argento invece nei 100 rana e bronzo nei 400 misti), categoria Assoluti, Gabriele Mirotta nei 200 stile (argento invece nei 100 stile e 50 farfalla, bronzo nei 50 stile), categoria Ragazzi anno 2005, Francesco Rossi nei 200 rana, categoria Esordienti A anno 2007, Martina Trevia nei 100 e 200 rana (argento invece nei 50 rana), categoria Ragazze, quindi Sofie Alberti nei 200 stile (argento invece nei 100 stile e bronzo nei 100 farfalla e 100 dorso).

Medaglie d’argento invece per Daniele Vernaleone nei 200 farfalla, categoria Ragazzi anno 2005, Gaia Alberti nei 50 dorso, categoria esordienti B anno 2009, Martina Guarisco nei 100 stile, categoria Juniores, Anna Marzorati Luce nei 200 rana categoria esordienti A anno 2008.

Terzo gradino del podio e quindi medaglia di bronzo anche per Giulia D’Alessandro nei 50 e 100 stile (protagonista anche della entusiasmante gara “Australiana” vinta dalla speranza azzurra Giorgia Biondani), categoria Assoluti, Amelia Celiberti nei 200 farfalla, categoria Ragazze, Beatrice Zago nei 100 farfalla e 200 misti, categoria esordienti A anno 2008, Martina Canova nei 50 rana, categoria Assoluti, e Corinne Gandolfo nei 200 rana categoria esordienti A anno 2008. Dignitosi quarti posti anche per Pietro De Andreis nei 100 farfalla categoria Esordienti A anno 2006 e Filippo Sala nei 200 dorso categoria Esordienti A anno 2006. Le ottime prestazioni degli atleti della squadra ingauna confermano, per l’ennesima volta, l’ottimo lavoro dello staff tecnico che, con passione e competenza, sta svolgendo un lavoro davvero prezioso forgiando atleti che continuano a confermarsi in costante cr