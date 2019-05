Iaido: esame da sesto dan superato per Carlo Sappino

Savona. Ottima notizia per il Circolo Scherma Savona, settore spada giapponese. L’istruttore di kendo e iaido, Carlo Sappino, ha superato domenica scorsa, nella palestra del Cus Modena, l’esame da sesto dan di iaido (cintura nera di sesto livello) che porta con sé il titolo di Maestro, riconosciuto anche nel paese del sol levante.

Il prossimo impegno di Sappino sarà a metà giugno a Novara, per l’ultima gara di stagione, indetta dalla Cik, in base alla quale verrà definita la selezione di atleti che rappresenterà l’Italia, in ottobre, ai prossimi campionati europei che si terranno ad Atene.

Già veterano degli europei che nelle scorse edizioni ha conquistato un argento, due bronzi ed un Fighting Spirit, se selezionato, sarà per Sappino, il settimo Europeo.

Le lezioni di iaido e kendo sono tenute presso gli impianti del Circolo Scherma Savona di Monturbano.