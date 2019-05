Savona. Nella giornata di ieri (domenica 12 maggio), in occasione dell’evento “Savona città dei bambini”, i Giovani per la Scienza hanno esposto, per il terzo anno consecutivo, i loro esperimenti di elettromagnetismo, elettronica, informatica, chimica, il piano inclinato, la macchina di Galton, fluidi non newtoniani, Chladni e la conservazione del momento angolare.

Dalle 9,30 alle 14,30 in Piazza del Brandale, poi in Piazza Sisto sino alle 18 per il gran finale, un gran numero di bambini con le loro famiglie hanno potuto sperimentare con le loro mani, giocando e imparando allo stesso tempo, spaziando tra le diverse branche della scienza seguiti da una trentina di giovani dell’Associazione.

“I ragazzi, che hanno spiegato le varie esperienze e guidato i piccoli visitatori nei ragionamenti, hanno passato l’intera giornata a disposizione del pubblico, entusiasmandolo e appassionandolo” spiegano dall’associazione Giovani per la scienza.