Pietra Ligure-Vado Ligure. I candidati al Parlamento Europeo de “La Sinistra” in visita a Pietra Ligure e Vado Ligure.

Domani, domenica 5 maggio, i candidati Paolo Ferrero e Maria Gabriella Branca saranno a Pietra Ligure per incontrare, alle 10.30, in piazza San Nicolò, Giovanni Zanelli, candidato sindaco de “La Sinistra per Pietra Ligure”.

Nel pomeriggio, poi, sarà la volta dell’incontro, alle 17, al Gramsci Bistrot di Vado Ligure con Franca Guelfi, candidata sindaco per la lista “Memoria e Futuro”, accompagnata dai candidati in lista Antonio Murru e Valeria Ghiso.

“Il 26 maggio prossimo, oltre al Parlamento Europeo, si rinnoveranno i consigli di tanti comuni della nostra provincia. Tra questi Vado Ligure e Pietra Ligure, che per motivi differenti hanno un ruolo importante sul litorale savonese”, hanno fatto sapere da “La Sinistra”.

“Unendo i percorsi di europee e amministrative, la lista europea ‘La Sinistra’ incontrerà i candidati sindaci delle due realtà cittadine che offrono davvero una proposta. Per conoscere i candidati ed apprezzarne i programmi e le proposte, la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare”, hanno concluso.