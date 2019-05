Savona. Si è disputata a Genova Quezzi la terza tappa della Coppa Liguria, che ha visto l’Under 8 del Savona HC, guidata dal tecnico Simone Simari, salire sul gradino più alto del podio.

Secondi nel girone iniziale alle spalle di un ottimo Bondeno HC, incontrato nuovamente poi in finale, i piccoli biancoverdi, passo dopo passo, hanno superato il Genova HC per 6-2, il Genova 1980 per 5-1, il Superba HC per 6-1, per poi vincere la finalissima con un secco 3 a 0, grazie ad una tripletta della scatenata Beatrice Simari, in campo con l’insuperabile Mapelli e con i gemelli Ludovico e Sofia Bertocci, al loro debutto ma comunque capaci di un’ottima prestazione.

L’Under 10 del Savona, con una formazione da poco assemblata per un “ricambio generazionale”, guidata dal capitano Giosuè Mogavero, si è giocata fino alla fine tutte le partite, dando filo da torcere agli avversari ed ottenendo il quarto posto. Il tecnico Emanuele Mogavero si dice comunque soddisfatto: “Un risultato da migliorare, ma comunque al momento soddisfacente, tenendo conto anche dell’età media dei giocatori in campo, ovvero Mogavero, Barlassina, Bianco e Pittalis“.