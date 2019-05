Hip hop, la crew Warriors conquista il successo al concorso Dance Style

Borgio Verezzi. Weekend ricco di soddisfazioni per la scuola Immagine Danza di Borgio Verezzi che ha portato in gara due crew al concorso Dance Style di Castellanza, in Lombardia, sezione Hip Hop Zone.

La prima, Warriors, composta da Tommaso Ariu, Michael Novella ed Edoardo Canale, coreografati da Samuel Ciocca; la seconda, Fiv’olous, formata da Joele Ciocca, Samuel Ciocca, Nicole Volpi, Sara Delfino, Gabriel Natta e Michela Bardino, crew di Joele Ciocca ballerino in formazione professionale presso l’accademia Bstreet di Mr Byron a Milano.

Nella sezione Under 12 primi classificati gli Warriors, che hanno così ottenuto una borsa di studio al 100% per il concorso Premio della danza città di Sanremo, che si terrà sabato 18 maggio al teatro Ariston.

Non sono stati da meno i Fiv’olous, crew Senior, che hanno ricevuto il consenso e gli apprezzamenti della giuria aggiudicandosi anch’essi una borsa di studio al 100% per il concorso Premio della danza città di Sanremo al teatro Ariston.

Monica Giovannini, direttrice di Immagine Danza, molto soddisfatta di questo ennesimo traguardo raggiunto dai suoi ragazzi e dalla sua scuola, commenta: “Un gruppo di ragazzi che dedicano il loro tempo libero alla danza hip hop vivendone a 360° la sua cultura, facendo del loro gruppo una seconda famiglia dove alla base della crew dominano il rispetto, la condivisione, la passione e la costanza, con alle spalle delle famiglie che sostengono i ragazzi in studio, formazione, viaggi e spostamenti in giro per l’Italia per partecipare a contest coreografici e battle di freestyle, approccio obbligatorio per crescere in modo positivo attraverso il confronto con altri ballerini e altre realtà dentro e fuori regione”.