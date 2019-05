Gualberti: “Rilanceremo gli impianti sportivi, il palazzetto o nelle aree ex Ghigliazza o pronta nuova soluzione”

Finale Ligure. E’ da un sopralluogo al campetto di Gorra che il candidato sindaco del centrodestra a Finale Ligure Massimo Gualberti lancia il piano per il rilancio degli impianti sportivi.

“Si, siamo in questo campetto dove anche il sottoscritto, come tanti finalesi, ha giocato tante volte… E’ uno spazio fondamentale per la frazione finalese, anche perchè ospita la tradizionale Sagra della Melanzana e rappresenta un luogo di aggregazione per tutta la zona. Vogliamo sistemarlo e aiutare la Pro Loco ad un utilizzo più strutturale e funzionale, con finanziamenti e nuove iniziative o eventi” afferma Massimo Gualberti.

“Nel nostro programma è chiaro che lo sport ha un ruolo essenziale, anche per la sua funzione sociale: per questo abbiamo in mente non solo una maggiore cura e manutenzione degli impianti, ma anche più risorse da destinare al settore” aggiunge.

Quanto al capitolo del palazzetto dello sport: “Sappiamo che è previsto nelle ex aree Ghigliazza, Finale Ligure ne ha bisogno, tuttavia se i tempi dell’iter urbanistico dovessero ancora allungarsi stiamo già lavorando ad una soluzione alternativa, in una nuova area, per presentare un progetto definitivo e iniziare la caccia ai soldi che saranno necessari per realizzare la nuova struttura: la nostra comunità non può più attendere” conclude Gualberti.