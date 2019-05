Grande partecipazione per l’incontro sul turismo emozionale di “Albenga Vince”

Albenga. “Non so perchè, ma alcune battaglie di Giorgia Meloni mi trovano pienamente concorde, e non a caso Fratelli d’Italia è, con Forza Italia e la Lega (almeno a livello locale) una delle gambe su cui poggia il centrodestra che ha nella cultura Liberale e Libertaria la sua origine, nel sociale come nell’economia”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, candidato consigliere comunale ad Albenga.

“Mentre da Albenga parte con Albenga Vince un modello politico sperimentale per una nuova proposta di respiro più nazionale, sono convinto che Giorgia Meloni, in Europa, possa portare una voce forte a difesa del Made in Italy, compreso quel Made in Albenga che, come Albenga Vince vogliamo potenziare e salvaguardare, soprattutto per quel che riguarda la sua produzione agroalimentare, dalle eccellenze dell’orticoltura, come gli asparagi violetti, i carciofi spinosi, le zucchine trombetta e i pomodori cuori di bue (ma anche il costoluto di Albenga e il marmande), i suoi vini, i suoi prodotti tipici come i baxin di Albenga”.

“Quindi, pur votando con convinzione la nostra candidata alle Europee Laura Comi, chiedo agli amici di Fratelli d’Italia di dare il voto a Giorgia Meloni e Gianni Berrino, l’assessore regionale al turismo relatore, ieri sera, di un nostro incontro molto partecipato con la cittadinanza e gli imprenditori sul turismo emozionale tutto l’anno”.