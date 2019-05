Andora. Proseguono gli incontri sul territorio della lista “Andora Più – Demichelis Sindaco” in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio.

Ieri sera, il candidato sindaco di Andora Mauro Demichelis e la sua squadra hanno incontrato una delegazione di albergatori di Andora.

“Grande partecipazione, ieri sera, all’incontro con gli albergatori del territorio. Ascolto, collaborazione, massimo impegno per valorizzare un settore decisivo per l’economia del territorio, al fine di rendere Andora sempre più accogliente per i turisti”, ha commentato Demichelis.