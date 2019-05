Grande partecipazione all’incontro del candidato sindaco Flavio Marchiano nella frazione di San Bartolomeo

Andora. Ancora una massiccia dimostrazione di interesse, calore e partecipazione in risposta all’invito di prendere parte alla presentazione del programma della lista “Insieme per Andora” che sostiene il suo candidato sindaco Flavio Marchiano.

La frazione di San Bartolomeo ha risposto in maniera entusiastica. Il salone della trattoria “Dau Vescu” che ci ha ospitato era gremito in ogni suo angolo e molte persone hanno dovuto rimanere in piedi.

“Oltre a presentare le linee guida della nostra proposta, – dice il candidato sindaco Flavio Marchiano – abbiamo anche parlato dei problemi che riguardano Andora nella sua interezza, ma soprattutto delle necessità locali che sono fondamentalmente le stesse in tutto l’entroterra: la difesa e la conservazione del territorio, la valorizzazione delle eccellenze locali, l’essere parte integrante di un unico paese, Andora. La fiducia che traspariva tra i volti dei presenti ci ha dato ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”.

“Il momento conviviale, a fine incontro, ha ulteriormente confermato che la gente “vuole essere ascoltata” – conclude in candidato sindaco Flavio Marchiano – e noi lavoreremo insieme a loro”.

“Grazie amici di San Bartolomeo, la vostra partecipazione è una ulteriore conferma che l’umiltà, l’ascolto e la condivisione delle idee sono la carta vincente per un futuro migliore”.