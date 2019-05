Giustenice. Continua il progetto educativo e di sensibilizzazione degli alunni delle scuole, in collaborazione con il corpo docente, da parte della squadra di protezione civile e antincendio boschivo comunale di Giustenice.

Oltre all’obiettivo di far conoscere le attività, il funzionamento e quindi l’importanza della macchina della protezione civile e dell’Ai, allo scopo di rendere la cittadinanza, sin dall’infanzia, consapevole del proprio ruolo all’interno di un sistema valido e preposto alla tutela dell’incolumità della popolazione, degli animali e dell’ambiente, quest’anno i ragazzi hanno incontrato anche il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Loano maresciallo Dario La Camiola.

L’iniziativa che si è svolta, per la parte teorica, presso le aule della scuola primaria di Giustenice e, per la parte pratica, presso la tensostruttura, ha avuto lo scopo di “diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’attività di volontariato e di sensibilizzare anche ai concetti di sicurezza, di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e dell’abbandono dei rifiuti nei boschi. Il percorso formativo inoltre vuole far conoscere quali comportamenti occorre tenere in caso di pericolo per proteggere se stessi, gli altri e il territorio in cui si vive”.