Giuseppe De Fezza eletto sindaco di Toirano: “Premiato il lavoro di questi anni”

Toirano. E’ Giuseppe De Fezza il nuovo sindaco di Toirano. Il vice sindaco uscente strappato la vittoria elettorale ottenendo circa 1.099 preferenze (per il 70,13 per cento totale) contro le 468 circa (per il 29,87 per cento) del suo avversario Roberto Bianco. Un dato quasi “storico”.

“Me l’aspettavo – dice senza mezzi termini il neo primo cittadino – I toiranesi ci hanno ripagato del lavoro svolto in questi anni, eravamo certi che il nostro impegno ci avrebbe premiato”.

Tra i candidati consiglieri, ottimi risultati hanno fatto registrare Deni Aicardi, consigliere uscente, e Claudio Oddo. La giunta pare già fatta: “Nei prossimi giorni dovrò valutare i risultati personali, le competenze e le disponibilità di ciascuno – frena De Fezza – Vedremo con calma come distribuire gli incarichi a ciascun membro della squadra”.