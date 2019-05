Gite scolastiche sicure, Laigueglia sperimenta la direttiva della Questura: controlli preventivi della polizia municipale

Laigueglia. A seguito della direttiva impartita dalla Questura di Savona, in conseguenza dei recenti eventi verificatisi a livello nazionale che hanno messo in serio pericolo la sicurezza dei ragazzi delle scuole in occasione di uscite esterne, anche la Polizia Locale di Laigueglia si è attivata per effettuare i controlli di rito.

Nella mattinata di giovedì il personale di polizia locale si è recato alla partenza degli alunni della scuola media per la gita scolastica. I controlli sono stati compiuti su diversi fronti, sia sul mezzo di trasporto sia sul personale addetto alla guida, che sono risultati in piena regolarità.

Gita sicura dunque verso la meta di Viozene accompagnati da una promessa di tempo soleggiato che consentirà ai giovanissimi ed ai loro insegnanti di effettuare una escursione sul Mongioie, per conoscere ed apprezzare il paesaggio facente parte della rete sentieristica dell’Outdoor delle Alpi Liguri, nell’ambito del recente progetto di mappatura del territorio, che coinvolge diversi Comuni della Liguria e Basso Piemonte, di cui il Comune di Laigueglia è capofila.

“L’amministrazione comunale nel fare proprie le disposizioni della Questura, ha collaborato fattivamente in sinergia con la Direzione Didattica e gli insegnanti per far sì che i nostri ragazzi possano trascorrere due giorni ricchi di importanti e piacevoli esperienze a contatto con la natura” sottolinea il sindaco Roberto Sasso Del Verme.