Giovanissimi 2004: tutto pronto per il Memorial Giacomo Comparato

Carcare. Per il settimo anno consecutivo, l’Asd Olimpia Carcarese organizza il Torneo Città di Carcare – Memorial Giacomo Comparato. L’evento è dedicato alla categoria Giovanissimi 2004.

A questa edizione parteciperanno quattro squadre di società di Serie A, ovvero Torino, Genoa, Sampdoria e, novità di quest’anno, Spal. Il torneo si svolgerà sul campo Corrent di Carcare nell’arco di due giornate: sabato 1 e domenica 2 giugno.

Le dodici formazioni partecipanti sono state divise in quattro gironi e si incontreranno con gara di sola andata sulla distanza di due tempi da 20 minuti l’uno. Alla domenica mattina verranno disputate le semifinali; al pomeriggio le finali.

Il programma di sabato 1 giugno:

fase a gironi

ore 10 Legino – Savona (girone A)

ore 10,50 Goliardicapolis – Arenzano (girone C)

ore 11,40 Cuneo – James (girone D)

ore 14 Torino – Legino (girone A)

ore 14,45 Genoa – Cairese (girone B)

ore 15,30 Spal – Goliardicapolis (girone C)

ore 16,15 Sampdoria – Cuneo (girone D)

ore 17 Priamar – Cairese (girone B)

ore 18 Torino – Savona (girone A)

ore 18,45 Genoa – Priamar (girone B)

ore 19,30 Spal – Arenzano (girone C)

ore 20,15 Sampdoria – James (girone D)

Il programma di domenica 2 giugno:

semifinali

ore 9 2ª A – 2ª B

ore 9 3ª A – 3ª B (a Bragno)

ore 9,55 2ª C – 2ª D

ore 9,55 3ª C – 3ª D (a Bragno)

ore 10,50 1ª A – 1ª B

ore 11,45 1ª C – 1ª D

finali

ore 14 11°/12° posto

ore 14,55 9°/10° posto

ore 15,50 7°/8° posto

ore 16,45 5°/6° posto

ore 17,40 3°/4° posto

ore 18,35 1°/2° posto

A seguire si svolgerà la premiazione.