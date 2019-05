E’ arrivato il numero due di Matteo Salvini a Pietra Ligure per sostenere la campagna elettorale dell’onorevole Sara Foscolo.

“Prima di tutto il vantaggio per i cittadini è che il sindaco non sarà un costo” spiega Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del consiglio e vice segretario della Lega, riferendosi al fatto che il divieto di cumulo degli stipendi farà si che le casse dell’amministrazione cittadina non corrisponderanno alcuno stipendio in caso di vittoria di Foscolo che, invece continuerà a ricevere lo stipendio dalla Camera dei Deputati.

“Io ho fatto il sindaco e il deputato e posso confermare che ci sono molti vantaggi, ma che ovviamente il bene dei concittadini e del proprio comune viene prima di tutto, essere anche deputato vuol dire portare le istanze del proprio territorio prima e più direttamente, ovviamente senza danneggiare nessuno un sindaco deputato può anche lavorare perchè il proprio comune sfrutti il doppio ruolo per ottenere vantaggi per i propri concittadini” ha concluso Giorgetti prima di tuffarsi nelle foto di rito con candidati e sostenitori del carroccio.