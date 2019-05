Albenga. Domenica 12 maggio, a Torino, si è svolta la finale del campionato italiano L3, L4, L5, Gold di acrogym.

La Ginnastica San Filippo Neri di Albenga ha partecipato all’evento con tutte le combinazioni.

Foto 3 di 6











Nicole Calì e Carlotta Casonato, coppia d’oro, hanno riconfermato per il secondo anno di fila il loro titolo di campionesse italiane categoria L5, un orgoglio per tutta la città di Albenga e per tutto il direttivo della società.

Hanno ottenuto ottimi piazzamenti anche le altre atlete Carlotta Garrone, Viola Carparelli e Sidjola Licencj che hanno chiuso con un quinto posto (L3 Silver Trio), Alessia Morro e Alice Racca quinte assolute (L3 Silver duo).

Michela Cambareri, Sara Lettieri e Alice Racca hanno chiuso il campionato in decima posizione (L3 Open trio), Sara Lettieri e Sidjola Licencj si sono piazzate quinte di categoria (L3 Open duo).

“È una vera gioia per tutta la società sportiva aver terminato il campionato con questa grinta, confermando l’alto livello di queste piccole atlete e la loro voglia di mettersi in gioco. La coreografa Anna Busè, la coach Sandy Giunta e il presidente Giusy Mingoia ringraziano tutte le atlete per la costanza e la determinazione e si dicono molto fiere ed orgogliose dei risultati ottenuti” scrivono i portavoce della società albenganese.