Spotorno. Fine settimana di gare, quello di sabato 4 e domenica 5 maggio, per le ginnaste del Golfo dell’Isola.

La Asd Ginnastica Libera era impegnata nella seconda prova del campionato regionale Silver LD, a Genova Sant’Eusebio, dove le atlete spotornesi hanno migliorato le loro performance ottenendo buoni risultati.

Partendo da sabato, nella categoria A3 Sara Carello si aggiudica la medaglia d’argento e quindi il titolo di vicecampionessa regionale. Per le Junior 1, Sindi Domi ottiene un buon sesto posto e Giulia Ricco il decimo.

Nel pomeriggio scendono in pedana per la categoria J2 Cecilia Zaccarini, che guadagna posizioni conquistando l’ottavo posto, e per la S2 Giulia Zunino che si aggiudica il bronzo.

Per quanto riguarda le gare di domenica, per le LE nella categoria A3 Martina Fiorinelli, pur migliorando i suoi punteggi rispetto alla prima prova, ottiene il sesto posto della classifica.

Per le J1 scendono in pedana Giada Nieuwenhuizen, che arriva quinta dopo aver fatto qualche errore, e Marilù Rota, che con esercizi puliti si aggiudica il secondo posto.