Ginnastica acrobatica, Villanovese protagonista nel campionato nazionale Uisp

Villanova d’Albenga. La cittadina di Cecina, in Toscana, ha ospitato da giovedì 25 a domenica 28 aprile il campionato nazionale Uisp di ginnastica acrobatica. Numerosissimi atleti provenienti da tutta l’italia hanno trascorso questo periodo festivo praticando sport in questa competizione.

Le ginnaste arancioblù della Villanovese non si lasciano sfuggire l’occasione di dimostrare la loro determinazione e passione per questo sport: partono in dieci a sostenere i colori della società ligure e tutte quante ben figurano nella competizione di alto livello. Alcune di loro sfiorano il podio, altre centrano in pieno il risultato atteso.

Per la Prima Categoria Juniores attrezzo trampolino, Nur Ibnaiche si classifica al quarto posto, seguita dalla compagna Francesca Dondi.

Per le Juniores 2007 di Prima Categoria una meravigliosa medaglia di bronzo al trampolino per la Ginnastica Villanovese viene ottenuta da Sofia Bertin, che solamente da questa stagione si cimenta nella disciplina dell’acrobatica che prevede l’esecuzione di due serie al corpo libero, due salti avanti e due salti indietro al minitrampolino elastico.

Per la Seconda Categoria Juniores Giada Bellantoni sale sul podio e ritira la medaglia d’argento nella specialità del trampolino. Bene Sarah Scudieri che, al primo anno in questa categoria, si piazza all’ottavo posto.

Nelle Seniores Aurora Zavaglia si classifica al quinto posto al trampolino.

Passando alla Terza Categoria Seniores, ottime prestazioni per Giada Lucarelli e Maria Chiara Gallo e per Aurora Zambarino tra le Juniores.

Nelle Allieve suona l’inno d’Italia per Gloria Bellantoni che rientra a casa con un bel titolo nazionale.

Le ginnaste della squadra villanovese sono scese in campo gara con le coach Nadia Ferrando e Marta Taverna, che si sono dette davvero fiere dei risultati ottenuti dalle ragazze che praticano questa disciplina soltanto una volta la settimana per dedicare più spazio alla specialità dell’acrosport che contraddistingue la società.

Un plauso va al presidente Fabio Bandini che tanto investe e crede nelle sue collaboratrici e atlete, supportato dal Comune di Villanova che presto migliorerà le attrezzature della nuova struttura.