Albenga. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile a Cecina, in Toscana, si sono svolti i campionati nazionali di ginnastica acrobatica.

La Asd Lene 2000 ha partecipato con ben 25 atleti, già selezionati dai due eventi regionali precedenti, ottenendo tre titoli nazionali e diverse medaglie.

Foto 3 di 4







Partendo dalla categoria più alta, ossia la Quinta Categoria Punti 10, la società albenganese ha vinto la medaglia d’oro, e quindi il titolo nazionale per la specialità trampolino, con Giacomo Bertoletti (Senior 2002), e l’argento nella classifica totale.

Sempre nella stessa Quinta Categoria, ma femminile, medaglia d’oro e titolo di campionessa nazionale per Sara Cerrato (Over 2001) nel trampolino e argento nella graduatoria totale.

Un altro titolo italiano è stato vinto da Giovanni Ferrua (Allievi 2009) in Mini-Prima Categoria punti 6 sempre nella specialità del trampolino.

L’argento è arrivato per Martina Malinverni (Junior 2004) in Prima Categoria nel trampolino, seguita da Viola Felandro Acquatico, bronzo (Junior 2004).

Seconda classificata Giulia Sciandra nel trampolino in Seconda Categoria (Junior 2004); per lei anche bronzo con la squadra insieme a Matilde De Francesco ed Iris Di Blasi.

Al quarto posto si sono classificati Gaia Mambrin al corpo libero in Mini-Prima (Allieva 2009), Valter Felandro Acquatico al trampolino in Mini-Prima (Allievo 2008) e la squadra composta da Matilde Iannelli e Marta Sciutto in Seconda Categoria (Junior 2006).

Ottimi risultati per Greta Balbis e Chiara Esa Bozzano, le quali hanno gareggiato nella massima categoria pur essendo giovani, e per Carlotta Camboni e Lavinia Lanteri, le più piccole del gruppo che, insieme alla loro compagna Gaia Mambrin, hanno ottenuto un buon risultato nella categoria Mini-Prima.

Le altre atlete della Lene 2000 che hanno partecipato alla fase nazionale sono Elena Boragni, Chiara Alessi, Delia Alessi, Elena Parodi, Alessia Cantatore, Ilaria Vinotti, Ginevra Costagliola, Lia Scola e Isa Scola.

Soddisfazione elevata per l’allenatrice Elena Pizzo e per tutta la società albenganese. Il prossimo appuntamento saranno i campionati regionali di ginnastica artistica Endas, che si svolgeranno nel fine settimana a Genova, selezione regionale per il campionato nazionale di ginnastica artistica maschile e femminile Endas che si terrà a Roma dal 31 maggio al 2 giugno, al quale la Lene 2000 conta di poter partecipare.

I tre campioni italiani al trampolino: Giacomo Bertoletti, Sara Cerrato e Giovanni Ferrua