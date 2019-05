Savona. Due pitosfori, un ligustro e due roverelle. Sono i cinque alberi che da oggi cresceranno nei giardini delle scuole scuole “XXV Aprile” di Savona grazie ad una donazione del circolo ricreativo dell’azienda Bitron, con sede a Legino. Lo scorso 30 ottobre, durante l’ondata di maltempo, il pino marittimo del giardino della scuola era stato abbattuto dal vento e, di conseguenza, era stato rimosso.

Di qui l’idea di donare nuovi alberi ai bimbi della scuola che è partita dal circolo Bitron nell’ambito dell’iniziativa “Un pensiero da Fabio”, attraverso la quale vengono fatte donazioni a realtà cittadine che è realizzata in ricordo di Fabio Tocco, collega scomparso prematuramente a 39 anni, nel novembre del 2014, per un malore cardiaco improvviso.

di 4 Galleria fotografica Savona, nuovi alberi per le XXV Aprile







Per ringraziare l’azienda del regalo, questa mattina, si è svolta una cerimonia durante la quale sono stati idealmente “inaugurati” gli alberi e i bimbi hanno cantato, ballato e recitato una poesia.

“Oggi siamo qui per celebrare un momento di condivisione e gioia e per ringraziare l’azienda Bitron per la donazione di cinque alberi per il giardino della scuola” spiega Enrica Boltri, insegnante della scuola primaria XXV Aprile. “Il 30 ottobre avevamo perso il nostro pino marittimo. Così la Bitron si è offerta di donarci cinque alberi nell’ambito dell’iniziativa ‘Un pensiero da Fabio’, in memoria del loro collega prematuramente scomparso”.

“Questa iniziativa è in memoria di un amico e collega che non c’è più. Noi cerchiamo di fare sempre qualcosa per gli altri. In questo caso mancavano degli alberi e quindi abbiamo fatto un dono ‘green’. Noi siamo felici di essere qui per ricordare Fabio e fare anche qualcosa di util per questa scuola” spiega Giorgio Bonorino, responsabile organizzazione eventi circolo Bitron.

Presente alla cerimonia anche l’assessore comunale Ileana Romagnoli che ha precisato: “E’ importante avere aziende vicine ai cittadini, ma anche che questa donazione serva a ricordare un collega scomparso prematuramente. E’ un modo carino per unire il ricordo di chi non c’è più alla vita: perché l’albero significa questo e il fatto che sia in una scuola dell’infanzia vuol dire che accompagnerà la crescita di tanti bambini”.