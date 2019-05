Garlenda 2019, lista e programma del sindaco uscente Silvia Pittoli

Garlenda. Il candidato sindaco a Garlenda Silvia Pittoli presenta la sua squadra per le prossime elezioni comunali, formata da candidati consiglieri con esperienza amministrativa e altri candidati nuovi. “La scelta è stata di destinare nella lista un numero paritario di uomini e di donne, puntando molto sui giovani. Credo fermamente che responsabilizzare i giovani sia il migliore investimento per il futuro di Garlenda” afferma il primo cittadino uscente.

“I principi ispiratori che ci contraddistinguono sono quelli di una visione unitaria dell’agire amministrativo, nel comune obiettivo di rendere migliore il paese ed i servizi al cittadino”.

“In questi cinque anni di primo mandato da sindaco abbiamo attraversato un periodo di grandi difficoltà economiche e, nonostante ciò, siamo riusciti a realizzare buona parte del programma presentato nel 2014 ad esempio: realizzazione locali per la Pro Loco e Protezione Civile, sostituzione corpi illuminanti dei lampioni con corpi illuminanti a led per abbattimento consumi, efficientamento energetico Palasport con smaltimento tetto in eternit, appaltati lavori riapertura ponte medievale in Borgata Ponte, appaltati lavori messa in sicurezza e riqualificazione Piazza partigiani, promozione cibi a km zero nella mensa scolastica e consegna food bag ai bambini contro lo spreco alimentare, affidati lavori messa in sicurezza ponte di San Rocco, sostituzione tensostruttura campo tennis e rifacimento fondo campo tennis scoperto, potenziamento rete sentieristica con Sentiero Liguria, attivazione funzioni associate con il Comune di Alassio con potenziamento dei servizi quali Servizi Sociali e Polizia Minicipale”.

“Il programma per il prossimo mandato a cui abbiamo lavorato unitamente avrà come obiettivi primari interventi di riqualificazione e messa in sicurezza in ogni borgata, potenziamento di soluzioni di risparmio energetico e tutela dell’ambiente anche dal punto di vista idrogeologico, avviamento di pomeriggi integrativi sportivi e di robotica nelle scuole ed il perseguimento di finanziamenti da enti sovra territoriali” conclude Silvia Pittoli.

Ecco i candidati consiglieri della lista “Collaborazione e Progresso”:

Cappato Francesco, 72 anni, perito industriale, pensionato ex assistente tecnico e gestore risorse umane. Socio e ex Presidente Pro Loco Garlenda.

Cardone Francesco, 28 anni, diploma in elettronica e telecomunicazioni. Priore della confraternita di Garlenda.

Cassiano Veronica, 20 anni, studentessa in Economia Aziendale. Socia Pro Loco e Fiat 500 Club Italia.

Frola Monica, 41 anni, tre figli, maturità linguista specializzazione. Operatore Turistico. Rappresentante genitori nella scuola, consiglio scolastico e comitato valutazione insegnanti.

Gagliolo Federico, 24 anni, studente in Economia e Istituzioni Finanziarie, Titolare di Azienda agricola in Garlenda. Socio Golf Club Garlenda e giocatore.

Murdaca Caterina, 52 anni, consulente fiscale e consulente senior in ambito legale. Esperienza pluriennale nella pubblica amministrazione Biella Chatillon Saint Vincent. Socia Pro Loco.

Navone Alessandro, 37 anni, impiegato amministrativo. Vicesindaco 2014/2019. Assessore 2009/2014. Volontario protezione Civile e socio Pro Loco.

Porta Noemi, 25 anni, laureanda in marketing e comunicazione presso l’Università IULM di Milano. Responsabile Amministrativo di Società.

Praino Francesco, 57 anni, due figlie. Medico chirurgo. Consigliere Comunale 2012/2019. Presidente e Revisore dei Conti Ordine Medici di Savona. Presidente Country Club. Socio Tennis Club Garlenda e giocatore.

Simone Samantha, 33 anni. Impiegata Fiat 500 Club Italia. Diploma perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Revisore dei conti Pro Loco Garlenda. Socia Croce Bianca Sez. Garlenda, WWF Italia e Slow Food Italia.