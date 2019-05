Gabriele Tonon a sostegno di Sara Foscolo: “Un restyling dell’arredo urbano e bike park per l’outdoor”

Pietra Ligure. Gabriele Tonon, 41 anni, rappresentante di professione, ma conosciuto nell’ambito sportivo per le sue imprese di runner, in campo per le prossime elezioni comunali di Pietra Ligure a sostegno della candidata sindaco di centrodestra Sara Foscolo.

“Allenandomi spesso ho l’occassione di vedere in prima persona ogni angolo e via del paese, inoltre in questa campagna elettorale mi è captato di girare spesso in varie zone è quello serve, in primis, è un restyling dell’arredo urbano, penso alle zone periferiche” sottolinea Tonon.

E poi il capitolo spiagge: “Una cartellonistica adeguata e maggiore tutela delle spiagge libere, infine il progetto della diga soffolta per proteggere il nostro litorale”.

Sport a Pietra Ligure non può che essere sinonimo di outdoor: “Il nostro entroterra è una risorsa preziosa e il settore degli sport all’aria aperta è essenziale per lo sviluppo turistico del nostro territorio. La mia idea è un nuovo bike park a Ranzi o sul Monte Grosso”.

“Infine non possiamo non parlare del palazzetto dello sport: necessità di interventi strutturali, oltre che di maggiore manutenzione: rappresenterebbe un rilancio anche per tutto il viale della Repubblica” conclude Tonon.