Fumetti, auto d’epoca, teatro e musica: il fine settimana si accende con gli eventi in provincia

“Colpo di Stato” in Provincia di Savona: la creatività al potere! Fantasia e ingegno, immaginazione e inventiva saranno gli elementi che la nostra e vostra agenda preferita IVG Eventi mescolerà insieme per produrre il “carburante” che metterà in moto gli eventi del fine settimana al mare e in collina.

Frutto “doc” dell'”albero” della creatività è il fumetto, la Nona Arte che ad Albissola Marina sarà la musa ispiratrice della due giorni di festival italiano. Nella “capitale” della ceramica artisti nazionali ed esteri daranno libero sfogo al loro estro per creare e ricreare avvincenti e appassionanti storie senza tempo. Alassio avvia invece il motore della genialità e della storia dell’industria automobilistica: all’ombra del Muretto sfileranno infatti le più luccicanti “reginette di bellezza” delle quattro ruote, che come le aspiranti miss del celeberrimo monumento si contenderanno la “fascia” del Trofeo Best in Show.

Creativa è anche la scrittura (in questo caso riscrittura) di un intramontabile mito: quello di Prometeo. A Savona I Coribanti si cimenteranno infatti con un libero e modernizzato adattamento da Eschilo, diretto da Marco Ghelardi, della tragedia del titano che donò il fuoco e i principi della tecnica e punito per questo dal padre degli dei Zeus. Innovativa la scena scelta per la performance “Ave Eva – La danza delle discendenze velate”: San Pietro in Carpignano a Quiliano racchiuderà al suo interno le storia e il desiderio di maternità delle protagoniste di questo “roseo” spettacolo.

Sabato 4 e domenica 5 maggio Albissola Marina “subirà” per l’ottavo anno consecutivo la pacifica invasione delle legioni di artisti e appassionati della Nona Arte diventando una delle capitali italiane del fumetto con Albissola Comics.

Le gallerie d’arte e i laboratori di ceramica del centro storico, gentilmente messi a disposizione dai proprietari, ospiteranno al loro interno le prestigiose star del fumetto nazionale e internazionale invitate a questa edizione con mostre di disegni originali. Inoltre sarà presente una nutrita Artist’s Alley (il Vicolo degli Artisti) che raggrupperà autori emergenti e professionisti, molti dei quali liguri, pronti a fare sketch per gli appassionati e a promuovere le proprie produzioni.

Gli ospiti principali dell’edizione 2019 saranno vere e proprie star internazionali come l’inglese John Bolton, lo spagnolo Joan Mundet e lo sceneggiatore francese François Corteggiani, il michelangiolesco Claudio Castellini, uno dei primi italiani a disegnare i supereroi americani appena tornato nelle fumetterie USA con una miniserie di Superman, i decani italiani Aldo Di Gennaro e Ivo Milazzo, i disneyani Paolo Mottura, Fabio Celoni, Alessia Martusciello, Alberto Aurelio Pizzetti e Renata Castellani e tanti altri.

Una selezione di questi ospiti ha inoltre realizzato, come ogni anno, delle stampe a tiratura limitata (solo 100 copie), che verranno distribuite e autografate gratuitamente in apposite sessioni di dediche. Quasi tutte le stampe saranno omaggi a Batman, del quale ricorrono gli 80 anni dalla prima apparizione, e a Zorro, che festeggia un secolo dalla sua creazione.

Confermata la gratuità dell’evento: l’accesso sarà libero e gratuito per tutti i visitatori a tutti gli eventi.

Scopri le tantissime iniziative previste per questa manifestazione: consulta il programma dell’evento.

Alassio si prepara a rivivere i fasti degli anni della Dolce Vita grazie alla prima edizione del concorso di eleganza per auto d’epoca “Alassio Classic”, organizzato da Auto Classic con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Between, che porterà nella romantica cittadina una selezione di vetture storiche provenienti da importanti collezioni e musei.

Le auto potranno essere ammirate per buona parte del fine settimana nella piazzetta antistante il Grand Hotel mentre l’appuntamento per la sfilata è per sabato 4 maggio. Sono attese a sfilare lungo il Muretto, che ha reso celebre Alassio fin dai primi anni ’50, autentiche reginette di bellezza a quattro ruote tra cui possiamo citare la Ferrari 750 Monza e la Bugatti 37, che pochi giorni dopo il concorso saranno al via della Mille Miglia.

Come le miss che per sessant’anni hanno portato la loro bellezza lungo le strade di Alassio per aggiudicarsi l’ambito titolo di Miss Muretto, queste bellissime automobili sfileranno sotto gli occhi di una giuria di altissimo livello per conquistare il Trofeo Best in Show realizzato dalla GFG Style di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.

Simone Bertolero presenterà l’evento a bordo di una Fiat 500 Spiaggina rossa, come quella del pittore Alassino Mario Berrino, l’artista che nei primi anni ’50 creò il mitico Muretto insieme al grande scrittore Ernest Hemingway. Ad affiancarlo in questa prima edizione del Concorso d’Eleganza Alassio Classic ci sarà la giornalista Savina Confaloni, uno dei volti più apprezzati e conosciuti del mondo dell’auto.

Savona. I Coribanti del Liceo “Chiabrera Martini” portano in scena “Prometeo – Il pensiero, il fuoco, le catene”, un libero adattamento da Eschilo affidato alla regia di Marco Ghelardi. Gli attori della compagnia, seguiti dal professor Pier Luigi Ferro, coadiuvato (scene e costumi) dalle colleghe Claudia Callandrone e Simonetta Tortarolo e da Stefano Boagno (direzione organizzativa), debutteranno sabato 4 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale “Gabriello Chiabrera”.

La tragedia di Prometeo, attribuita ad Eschilo e rappresentata la prima volta intorno 460 avanti Cristo ad Atene, si apre nella desolata Scizia, dove Efesto, il Potere e e la Forza, dopo averlo catturato, incatenano Prometeo ad una rupe. Zeus, il nuovo sovrano degli dei, vuole punirlo perché, ribellandosi alla sua autorità, ha donato agli uomini il fuoco e quindi i principi della tecnica e del pensiero. Il titano incatenato, che conosce un segreto in grado di provocare la fine del recente potere di Zeus, viene raggiunto dalle Oceanine, Oceano e Io, cui profetizza la propria futura liberazione per mano di Eracle e il complesso destino del sovrano olimpico. Neppure Hermes, inviato da Zeus, riuscirà ad estorcergli il segreto che minaccia il suo regno.

La figura titanica di Prometeo, dal quale promana “la più alta poesia della civiltà”, come scrisse Nietzsche, si distende come un un “immenso arcobaleno” che ha dominato l’immaginario occidentale, attraversando due millenni di storia e colpendo la fantasia di artisti e scrittori, ai quali ha offerto suggestioni e motivi di riflessione in ogni epoca.

“Nel mettere in scena ‘Prometeo’ – dice Ghelardi – abbiamo deciso di concentrarci sul tema del potere. Al vertice della gerarchia divina siede Zeus, l’avversario di Prometeo, ma volevamo mostrare come Prometeo sia, nonostante le apparenze, tutt’altro che una vittima inerme, e non perda occasione di raggiungere e colpire Zeus in un gioco di minacce e manipolazioni. La messinscena dei Coribanti presenta in chiave moderna gli antichi dei e creature che abitano la tragedia, cercando di tradurre ogni figura e simbolo in una forma che racconti il mondo contemporaneo e sia pienamente comprensibile al pubblico di oggi. Nel racconto di Eschilo abbiamo perciò inserito suggestioni di epoche diverse, anche più vicine a noi (Shelley, Gide, Tony Harrison)”.

Quiliano. Nella splendida cornice della Chiesa San Pietro in Carpignano sabato 4 maggio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Ave Eva – La danza delle discendenze velate”, performance teatrale di “Altre Rapsodie – Laboratorio Ferrania” realizzata dall’associazione culturale Teatro 21 insieme a Slow Food Condotta del Savonese e patrocinata da Comune di Quiliano, Fidapa Bpw Italy Savona e altre associazioni.

Si tratta di uno spettacolo che parla di donne: le protagoniste Sara, Rebecca, Rachele e Anna racconteranno a passo di danza la loro storia e il desiderio di maternità che le accomuna. Lo spettacolo è presentato come vertice di esperienza del laboratorio teatrale ed è per la prima volta in Italia dopo aver debuttato il 1° ottobre 2016 a Brzezinka, in Polonia, nella base nella foresta dell’Istituto Grotowsky, frutto del programma di ricerca sulle arti performative “Regola dei Laudesi”.

“La nostra associazione ha scelto di patrocinare quello che da subito non si è presentato come un evento a sé – commenta Fidapa Bpw Italy – Si tratta di un progetto artistico, culmine di un percorso che è riuscito con professionalità e dedizione a mettere in scena una performance complessa per tematica e struttura. Da sempre sosteniamo il mondo femminile raccontato anche attraverso forme artistiche: ‘Ave Eva’ è un racconto di donne interpretato dalle donne”.

“Non solo donne ma anche territorio per la prima italiana di uno spettacolo che arriva dalla Polonia – spiega Marco Berta, coordinatore e conduttore del progetto sul territorio savonese – Molti sono stati i soggetti che hanno voluto sostenere questa performance di danza, canto, memoria e tradizioni. Proprio per questo la regia e la scenografia avranno una cornice d’eccezione per evidenziare il legame con il territorio attraverso il gusto per il benessere e la bellezza: Fidapa Bpw Italy Savona insieme a Slow food Condotta del Savonese, Pro Loco Quiliano, Besio Savona Città del Chinotto e ad Amalife presenzieranno fattivamente per sostenere questo evento”.

Spotorno. Sabato 4 maggio alle ore 21 terzo e ultimo concerto di “Classica al Palace”, breve rassegna di musica classica organizzata dall’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” di Savona in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Direzione Didattica delle Scuole Medie di Spotorno – Noli.

Si esibirà il quartetto di fiati Vent qui Joue composto da Laura Guatti (flauto), Barbara Rebagliati (clarinetto), Fabio Regazzoni (corno) e Luigi Tedone (fagotto).

Il programma del concerto nella prima parte prevede la Sonata in do maggiore per flauto e basso continuo BWV 1033 di Johann Sebastian Bach e il Trio per flauto, clarinetto e fagotto op. 61 n. 5 di François Devienne, nella seconda l’esecuzione originale dei Quartetti n. 1, 4 e 6 di Gioachino Rossini, che omaggerà ancora una volta il cigno pesarese a poco più di centocinquant’anni dalla morte.