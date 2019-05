“Friday for Future” arriva anche alla scuola dell’infanzia di Bastia d’Albenga

Albenga. “Educare al rispetto, educare al futuro, amare ciò che ci circonda e prendersi cura delle meraviglie della terra”. Su questi principi si basa il percorso educativo portato avanti dalla Scuola dell’Infanzia S.S. Annunziata di Bastia d’Albenga, pronta a festeggiare il “Friday for Future”.

“Nella quotidianità di ogni gesto impariamo a trovare un’alternativa a quello che solitamente viene buttato, sprecato: la plastica, la carta, i rifiuti portati dal mare”, hanno fatto sapere dalla scuola..

“Così, come per magia, i bambini imparano l’arte del riutilizzo: le bottiglie diventano vasi in cui si piantano e si vedono crescere le carote, i rifiuti raccolti sulle spiagge, diventano dei materiali da conservare, analizzare, conoscere e utilizzare, per imparare la matematica, lo scorrere del tempo, o semplicemente da vivere attraverso il gioco, la classificazione, il materiale”.

“Conoscere, sperimentare attraverso il gioco e l’esperienza diretta è quello che ci rappresenta e lascia una traccia indelebile nella personalità dei nostri bambini” hanno concluso le educatrici che hanno, durante l’anno, spiegato la figura dell’ormai famosissima Greta Thunberg e che domani festeggeranno con tutti i piccoli ecologisti il ‘Friday for the future’ “augurandosi che anche qualche adulto possa pensare al loro domani”.