Fondi per le imprese colpite dall’alluvione, botta e risposta in Consiglio regionale

Liguria. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Francesco Battistini, sui risarcimenti alle imprese colpite dall’alluvione 2013-15.

Il consigliere ha rilevato che la procedura subisce ancora ritardi. “Solo negli ultimi giorni – ha detto – sono pervenute le prime indicazioni in merito alla comunicazione dei conti vincolati, intestati alle imprese beneficiarie, sui quali saranno depositati gli importi del risarcimento mentre una parte consistente del plafond di 15 milioni risulterebbe non impegnato. Pastorino ha chiesto in che modi e tempi verrà concluso il risarcimento e a quali misure saranno destinati eventuali fondi residui”.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha spiegato: “La rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute deve avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2018 di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi ai contributi, la liquidazione degli importi avviene solo dopo la presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati”.

Giampedrone ha aggiunto: “Non risulta possibile individuare entro quali tempi saranno concluse le procedure di rendicontazione in quanto queste sono a carico delle imprese che beneficiano dei fondi e il termine del luglio 2020 è prorogabile su istanza dell’interessato”.

L’assessore ha precisato che non risultano impedimenti nella procedura: “Non ci sono fondi residui – ha concluso – in quanto l’importo non utilizzato rispetto al plafond previsto non determina la concessione di contributi”.